Fotos: Screenshot/YouTube (BNJMN)

Bewegung und Fortschritt sind seit jeher die zentralen Themen von Techno und auch, wenn in letzter Zeit vermehrt zurück geschaut wurde: Es geht weiter. So auch mit BNJMNs neuer EP für sein eigenes Label Tiercel. Black Coast vereint warmes Rauschen mit unterkühlten Bleeps und flirrenden Texturen, das Grundgerüst bilden aufreibende Grooves. Zum Track „Nerve Force“ präsentiert der in Berlin lebende Brite nun ein Video von Youvalle Levy, das sich dem selten beleuchteten Konnex zwischen öffentlichem Nahverkehr und Rave-Erfahrung widmet. Tunneltechno im wahrsten Sinne des Wortes – vorwärts immer, rückwärts nimmer.

Wir präsentieren das Video zu BNJMNs „Nerve Force“ als exklusive Premiere!



Video: BNJMN – Nerve Force



BNJMN – Black Coast (Tiercel)

01. Nerve Force

02. Black Coast

03. Escape Velocity

Format: 12″, digital

VÖ: 02. Februar 2018