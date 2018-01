4. Clone Records



Ich fragte Michel de Hey, woher er seine Platten bekommt. So entdeckte ich die Plattenläden. Von da an verbrachte ich dort mein ganzes Leben. Der Besitzer von Basic Beat bot mir an, in seinem Laden zu arbeiten, weil ich ohnehin die ganze Zeit dort war. So schmiss ich die Schule mit 15. Damals gab es in einer einzigen Straße in Rotterdam acht Plattenläden allein für elektronische Musik. Davon existiert heute nur noch Clone. Mit 15 habe ich von Serge, dem Besitzer des Ladens, eine meiner ersten Platten gekauft.