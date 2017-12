Dieses Release von Double Pelican Man scheint auf den ersten Blick etwas untypisch für das Label von Galcher Lustwerk . Bei The Nassau Sessions handelt es sich um vier Dub-Reggae-Tracks, 2013 auf den Bahamas aufgenommen und gepresst auf eine 7-inch. Auch ohne durchgängigen 4/4-Takt freundet man sich schnell mit den klaren, satten Sounds an, weshalb ihre Klangästhetik – trotz anfänglichen Vorbehalten – irgendwie doch auf Lustwerk Music passt. Tiefe Subbässe und auf Stereo getrimmte Perkussion verlieren sich in Hall und Delay, nur um just wieder in mitreißendem Groove weiterzufahren. ( Dominik André )

3. Amelie Lens – Stay With Me (Second State Audio)