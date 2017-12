9. Various Artists – Aphelion

Als die Idee für diese Compilation in meinem Kopf Gestalt annahm und ich eine Liste mit Produzenten schrieb, die ich gerne dabei hätte, dachte ich mir: „Das ist vielleicht zu ambitioniert.“ Unmöglich, dass all diese Leute zustimmen und mir ihre Musik für dieses Projekt zuschicken würden oder gar überhaupt die Zeit dafür fänden. Sie taten es aber. Alle waren von Anfang an dabei.

Ich glaube, Surgeon war der Erste, der an Bord kam und von da an wusste ich, dass es einfacher sein würde, die anderen zu überzeugen, weil ich auf ihn verweisen konnte. Ich machte mir etwas Sorgen, dass die Tracks der Token-Kernartists nicht genug Aufmerksamkeit bekämen wie Legenden wie Planetary Assault Systems, James Ruskin und Surgeon, aber die Qualität war so gut, dass die erfolgreichsten Tracks letztlich von Inigo Kennedy and Ashley (Ø [Phase]) kamen, die mit ihre beste Arbeiten überhaupt abgeliefert hatten. Außerdem sind wir gemeinsam mit allen auf eine große Tour gegangen, was eine tolle Erfahrung war.