Mathias Schaffhäuser

Hold me back, save me from the abyss! Für das Remix-Paket der Camoron-Hommage aus dem 2016er-Albums Diderot unseres geschätzten Kölner Groove-Kollegen Matthias Schaffhäuser wird hier mit Labelboss Patrick Zigon, Ruede Hagelstein und Timo Maas ein ganz schönes Kaliber aufgefahren. Timo Maas reduziert dabei den Tracks auf seine hypnotischen Essentials und lässt Schaffhäusers mysteriösen Vocals viel Freilauf, während Hagelstein mit epischen Strings eine erste Ahnung von Strandclubbing 2017 entfaltet. Tolle Versionen!