Top 30 Singles

01. Ryan James Ford – Firepark (Shut)

02. ROD – Hor (Klockworks)

03. Acronym – Off The Grid (Dimensional Exploration)

04. Dresvn – Acido 25 (Acido)

05. DVS1 – Hush 20 (Hush)

06. Calibre – Grow (The Nothing Special)

07. Fiedel – Substance B (Ostgut Ton)

08. Steve O’Sullivan & Ricardo Villalobos – Sullric (Mosaic)

09. Kaelan – Inner Expanse (Ear To Ground)

10. Forest Drive West – Jinx / Scanners (Livity Sound)

11. SW. – SUE016 (SUED)

12. Edward – Shufflehead (Die Orakel)

13. Dazion – Don‘t Get Me Wrong (Second Circle)

14. Anton Zap – Bapbap (Pleasure Zone)

15. Luke Hess – Facette (Echocord Colour)

16. DJ Sotofett – BØRFT EP (Börft)

17. Farron – FP-009 (Forbidden Planet)

18. Orson – For The Head (Version)

19. Visitor – Dublin (Pariter)

20. D‘Marc Cantu – Hypnopompic (Endless Illusion)

21. Stenny – P-Zone (Ilian Tape)

22. ItaloJohnson – 07A1 (Floorplan Remix) (ItaloJohnson)

23. Cassegrain – Trappist (The Mover Remix) (Arcing Seas)

24. DJ Hell – I Want You (International Deejay Gigolo)

25. Beneath – Seeus / Ovaride (Hotline)

26. Tolouse Low Trax – Decades Vol. II (Antinote)

27. UVB – The School Of Intolerance EP (Mord)

28. Jamie Lidell – When I Come Back Round (Matthew Herbert Dub) (Accidental Jnr.)

29. Sawf – High Zone (Kafta)

30. Viola Klein – Exchange (Meakusma)

Top 10 Alben & Compilations

01. Shed – The Final Experiment (Monkeytown)

02. Sigha – Metabolism (Token)

03. The Other People Place – Lifestyles Of The Laptop Café (Reissue) (Warp)

04. Diverse – A Decade Ilian Tape (Ilian Tape)

05. Differ-Ent – It’s Good To Be Differ-Ent (Don’t Be Afraid)

06. Ron Trent Presents Prescription: Word, Sound & Power (Rush Hour)

07. Tzusing – 東方不敗 (L.I.E.S.)

08. Turinn – 18 1/2 Minute Gaps (Modern Love)

09. Jus-Ed – Transition (Underground Quality)

10. Markus Suckut – Resist (Exile)

Zur Erstellung der Single Top 30 und der Album Top 10 der Groove-Ausgabe 166 wurden die Charts folgender DJs und die Verkaufscharts folgender Plattenläden bzw. Onlineshops berücksichtigt: Albert van Abbe, Alienata, Amotik, Ancient Methods, Anja Schneider, Apeiron Crew, Arnaldo, Barbara Preisinger, Baron Castle, Bas Mooy, Benjamin Damage, Blake Baxter, Blind Observatory, Camea, Carpet & Snares, Cassegrain, Catz ’n Dogz, Chopstick & Johnjon, Cinthie, Claire Morgan, Cormac, Credit 00, Darwin, Das Market, Dave Aju, Decks.de, Delta Funktionen, Derek Plaslaiko, Discrete Circuit, DJ Bone, DJ Seinfeld, Dustin Zahn, Ed Davenport, Electric Indigo, Electric Rescue, Ena Cosovic, Etapp Kyle, Fiedel, Finn Johannsen, FJAAK, Florian Meindl, Franklin De Costa, GHEIST, Groove Attack, Hakim Murphy, Halcyon, Hardwax, He/aT, Headless Horseman, Helena Hauff, Hodge, Hops, ItaloJohnson, Jenifa Mayanja, Johanna Knutsson, Johannes Albert, Johannes Volk, Joyce Muniz, Juno, KAS:ST, Kate Miller, Kenneth Christiansen, Kompakt, Larsson, Marco Shuttle, Mareena, Mark Henning, Marquis Hawkes, Martyn, Meggy, Michael Wells, Mieko Suzuki, Minor Science, Mix Mup, Mor Elian, Mørbeck, Natascha Kann, Otaku, Oye, Palms Trax, Pär Grindvik, Patrick Siech, Paul and The Hungry Wolf, Peder Mannerfelt, Perc, Perera Elsewhere, Phase Phatale, Philippe Petit, Phonatic, Public Possession, PVNV, Raiz, re:ni, Resom, Richard Zepezauer, Sandrino, Savas Pascalidis, Sebastian Kökow, Sev Dah, SHDW & Obscure Shape, Spencer Parker, Stanley Schmidt, Stefan Goldmann, Superpitcher, Syncrophone, T.Raumschmiere, Tallmen 785, Technique, Tender Games, Terranova, Tommy Four Seven, Umwelt, Vakula, Wax Ninja, Yossi Amoyal