Reisende soll man nicht aufhalten. Dreems reist häufig zwischen den Kontinenten und das hört man auch in seiner Musik. Für seine neue Single hat er sich für jeden Track einen anderen Running Mate ins Boot geholt. Mit dabei sind Labelpartner Thomas von Party, Jagma und viele andere. Mein Favorit ist „Kamp Krusty“ zusammen mit DJ Oi. Das Stück klingt wie die Chicken Lips 2017 klingen müssten. Dreems sollte man unbedingt nicht aufhalten. Sein neues Album erscheint im September.

2. Fantastic Twins – The New You (Hippie Dance)