2. Willie Burns & DJ Overdose – Sonny and Ricardo Give Good Advice (UTTU)



Was kommt dabei heraus, wenn sich zwei Produzenten, die bisher auf Labels wie Crème Organization, L.I.E.S., The Trilogy Tapes, Berceuse Heroique und Viewlexx veröffentlicht haben, zusammenschließen? Richtig, ein ziemlich geil knallendes Stück House im Spät-80er Stil mit offenen „Work That Motherfucker“-Hi-Hats, einer korrekten Acid-Line und einer Vocal-Collage, die einem am Anfang gleich einen wertvollen Ratschlag erteilt: „Excuse me everybody, I’ve got a little advice for you. Next time, you feel like going out und you feel like going to a party, you better take drugs“. Das „take drugs“ wird, bevor man’s vergisst, von Willie Burns & DJ Overdose dann durch den gesamten Track geloopt. Schon spaßig, wir prognostizieren aber eine eher geringe Halbwertszeit. Für DJs interessant dann auch die B-Seite mit 15 nützlichen Locked Grooves.