2. Happa – Burn Trance (Pt5)

Nicht ganz so friedlich gestaltet sich die Invasion hier. Heftiger Techno-Stepper von Happa. „Burn Trance“ beginnt mit der Vorschau auf das, was noch kommt: Die Hookline drängt den Zuhörer in die Ecke. Dort wird er vollständig eingewebt und schließlich von der Bassdrum zermalmt. Dieser Vorgang wiederholt sich mehrfach. Etwas direkter dagegen funktioniert „Hallucinations“. Eine verzerrte Bassdrum-Struktur im Stop’n’Go-Modus. Eine Chance zu entkommen gibt es nicht. Nach der Platte muss man erstmal draußen nachschauen, ob auch wirklich alles in Ordnung ist.