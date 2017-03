Foto: Blitz

Die Betreiber kommen von den Clubs Kong und Bob Beaman, das Soundkonzept ist einzigartig und die Ansprüche groß: Nächsten Monat, am 22. April, eröffnet das Blitz im Forum der Technik des Deutschen Museums. „Der Club soll ein Ort der Inklusion sein in einer Stadt in deren Nachtleben es sonst meist um Exklusivität gibt“, so David Muallem, einer der Blitz-Gründer, der neben den Zenker Brothers, Skee Mask, Sascha Sibler oder Julietta auch zu den Resident-DJs zählt.

Das Blitz besitzt zwei Dancefloors, hat eine Kapazität von 600 Gästen und eine Musikanlage, die die Firma VOID Acoustics maßgeschneidert hat. Für den optimalen Raumklang wurden – ähnlich wie bei der Hamburger Elbphilharmonie – nach Vorgaben eines Akustikers eigens speziell geformte Holzpanele für die Wandverkleidung hergestellt. Das Line Up für die Eröffnungsparty wird nicht vorab angekündigt. „Der Fokus soll auf der Musik und dem Zusammenkommen von Menschen liegen. Wir wollen eine Umgebung schaffen, in der jeder gleich ist, frei sein und loslassen kann“, so die Betreiber.

Zu dem Club, dessen Branding von Trevor Jackson stammt, gehört auch ein benachbartes Restaurant, ein eigens Plattenlabel ist ebenfalls geplant.

BLITZ Club

Museumsinsel 1

80538 München