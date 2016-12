Alle Ergebnisse unseres Leserpolls findet ihr in unserer aktuellen Ausgabe.

Roman Flügel fand sich auch in den vergangenen Jahren stets unter den ersten drei der beliebtesten Produzenten des Jahres. Dass er es ausgerechnet dieses Mal ganz nach oben geschafft hat, mag auf den ersten Blick überraschen – schließlich finden sich in den Rubriken Track, Remix oder Album andere ganz oben -, ist in der Summe aber nur konsequent. Die Anzahl an überzeugenden Flügel-Remixen und sein großartiges Album All The Right Noises waren 2016 beeindruckend. Neu mit dabei auf dem Siegertreppchen ist Nicolas Jaar (erstmals seit seinem Debütalbum) und auch Konstantin Sibold („Mutter“ sei Dank) und Tuff City Kids (ein Dutzend Remixe und das erste Album) gelingt der Sprung unter die ersten zehn.

01. Roman Flügel

02. DJ Koze

03. Nicolas Jaar

04. Frank Wiedemann/Âme

05. Konstantin Sibold

06. KiNK

07. Recondite

08. DJ Metatron/Traumprinz

09. Robert Hood/Floorplan

10. Tuff City Kids