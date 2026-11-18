Mit D:CODE will die DJ Coline die Verbindung zwischen Detroit und Dresden auf den Dancefloor bringen. Zum Auftakt spielt am 20. November Huey Mnemonic im Paula Club.

Seit rund 30 Jahren ist Coline Teil der Technokultur, seit 26 Jahren legt sie selbst auf: Detroit Techno, Dub Techno, Deep Grooves, bevorzugt von Vinyl. Geprägt wurde sie Anfang der Neunziger in Berlin, bei der Loveparade und im Tresor, vor allem im Tresorgarten. Anfang der 2000er arbeitete sie in einem Berliner Plattenladen. Die Achse Detroit–Berlin zieht sich als roter Faden durch ihre Biografie.

Im vergangenen Jahr war sie selbst in Detroit, bei Submerge, SID und Exhibit 3000. Dort traf sie Huey Mnemonic. Daraus entstand die Idee zu D:CODE: ein Abend, der die Wurzeln von Detroit Techno mit der Gegenwart verbinden soll.

Huey Mnemonic heißt bürgerlich O’Shay Mullins. Er stammt aus Flint und lebt in Detroit. Er hat bei Mad Mike gelernt und arbeitet eng mit Underground Resistance, Submerge und Exhibit 3000 zusammen. Seinen Namen hat er sich von Black-Panther-Mitgründer Huey P. Newton und dem Cyberpunk-Film Johnny Mnemonic geliehen. Science-Fiction, Afrofuturismus und Black Liberation prägen seine Musik, die er auf seinem eigenen Label Subsonic Ebonics veröffentlicht. Auch nach Berlin gibt es eine direkte Verbindung: 2021 lieferte er mit „Transmutation“ die Lead-Single zur Compilation zum 30. Geburtstag des Tresor.

Neben Huey Mnemonic und Coline spielen Spunky sowie Emaille b2b Blisss. AXOON tritt live auf und bringt sein Label quartal. Records mit. Das Artwork stammt von Phil Dittrich, das Logo von Spit.

D:CODE mit Huey Mnemonic, Coline, Spunky, Emaille b2b Blisss und AXOON (live)

Freitag, 20. November 2026, ab 22 Uhr

Paula Club, Dresden

VVK 13 Euro, AK 15 Euro

Tickets: cirquid.de