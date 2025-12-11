Stone Techno Festival: Komplettes Line-up veröffentlicht, Curation Series und Kokerei-Floor angekündigt

Mit mehr als 120 Acts veröffentlicht das Stone Techno Festival ein Line-up, das seinesgleichen sucht. Für die fünfte Ausgabe des Festivals in der pittoresken Kulisse des UNESCO-Weltkulturerbes Zeche Zollverein in Essen konnte ein enormes Spektrum an Künstler:innen verpflichtet werden. Diese geballte Ladung elektronischer Musik deckt alle Genres und Stilrichtungen ab, die heute im Techno-Kontext wichtig sind. Es findet 2026 an drei Tagen, am 10., 11. und 12. Juli statt.

Für viele einer der unvergesslichen Momente im vergangenen Jahr: Das Stone Techno 2025 (Foto: Sander van der Ven)

Das Festival blickt, inspiriert von der Landschaft, dem kulturellen Erbe und dem besonderen Menschenschlag des Ruhrgebiets, ebenso in die Vergangenheit wie in die Zukunft. In der rauen Industrieumgebung, die an die Stimmung in der Techno-Geburtsstadt Detroit erinnert, treten bei der kommenden Edition mit Künstler:innen wie Freddy K, Ogazón, Yanamaste und Dasha Rush treibende Kräfte der Techno-Szene auf. Damit könnte die Festival-Edition im vergangenen Frühsommer nochmal überboten werden.

Das Stone Techno hebt sich durch seine auf absolute Qualität setzende Kuration von den meisten anderen Techno-Festivals ab. Mit musikalischen Koryphäen wie Satoshi Tomiie und Skee Mask und jüngeren Namen wie 1Morning oder Emily Jeanne gelingt der Spagat zwischen erprobter Qualität und jüngeren Gesichtern. Auch durch seine kulturellen, sozialen und ästhetischen Werte bildet das Festival eine der wenigen Bastionen mit einem kompromisslosen Verständnis elektronischer Musik in NRW.

Technik aus vergangenen Zeiten als dramatische Kulisse für die Feierei (Foto: Sander van der Ven)

Die Hauptinnovation bilden im nächsten Jahr die Curation Series, mit denen das Stone Techno seinen Ansatz im Booking neu definiert. Sechs prägende Stimmen der zeitgenössischen Clubkultur – Oscar Mulero, D.Dan, Verraco, Freddy K, Alarico und GiGi FM – kuratieren jeweils sowohl ein eigenes 12-Inch-Vinyl-Release und ein zwölfstündiges Bühnenprogramm. So entsteht ein Gesamtkunstwerk, dessen Schallplatten nur im Ticket-Bundle vorbestellt und vor Ort gekauft werden können.

Die Crowd auf dem Stone Techno Festival 2025 (Foto: Sander van der Ven)

Eine der zentralen Neuerungen des kommenden Jahres ist die Einführung einer fünften Bühne, die dem Festival eine völlig neue Dimension eröffnet. In der Kokerei entsteht dafür ein eigens gestaltetes, kreisförmiges Amphitheater, das sich ausschließlich Ambient- und Experimental-Performances widmet. Mit diesem bewusst entschleunigten Ort schafft das Stone Techno einen ruhigen Gegenpol zu den energiegeladenen Hauptflächen und erweitert sein Spektrum um ein Format, das tiefes Zuhören, räumliche Wahrnehmung und meditative Intensität in den Mittelpunkt rückt.

Auch Vinyl-Liebhaber:innen kommen im nächsten Jahr auf ihre Kosten. Gemeinsam mit Clone, dem gefeierten Plattenladen aus Rotterdam, stellt man einen Pop-up-Vinyl-Store auf die Beine. So zieht sich vom Booking, den Curation Series, der neuen Bühne bis zum Plattenverkauf auf dem Stone Techno ein prägendes Motiv durch: Die Musik hat hier eindeutig Priorität, alles ist auf ihr Erleben in den verschiedensten Formen ausgerichtet.

Stone Techno 2026