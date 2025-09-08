WOS Festival 2025: Neue Ausgabe des Musik- und Kulturfestivals steht an

Das WOS Festival findet vom 11. bis 14. September statt. Dafür arbeitet das Team von WORK ON SUNDAY wieder mit der Sponsoring-Plattform SON Estrella Galicia zusammen. In diesem Jahr stehen Acts wie Objekt, Beatrice Dillon, Batu oder Klein auf dem Line-up. Neben den musikalischen Acts stehen Diskussionsrunden, Kunstinstallationen und Kinovorführungen auf dem Programm.

Das Festival findet in zehn besonderen Venues in der Altstadt von Santiago de Compostela im Nordwesten Spaniens statt. Veranstaltungsorte sind unter anderem die Igrexa da Universidade, eine Kapelle aus dem 17. Jahrhundert, das Zentrum für moderne Kunst CGAC oder das Theater Teatro Principal.

Eine Venue beim WOS Festival 2023 (Foto: Instagram / WOS Festival)

Das WOS Festival findet seit 2016 statt und wird von der Kreativagentur WORK ON SUNDAY veranstaltet. Ziel ist es, Musik mit Kunst und Filmvorstellungen in der UNESCO-Weltkulturerbe-Altstadt von Santiago de Compostela zu verbinden. 2018 erhielt das Festival die Auszeichnung als Bestes Indoor-Festival beim European Festival Award. Zur Seite steht steht dem Veranstalter SON Estrella Galicia, die Veranstaltungsplattform der in fünfter Generation inhabergeführten spanischen Brauerei Estrella Galicia.

Das GROOVE-Interview mit dem Festivalgründer über seine Vision vom WOS Festival findet ihr hier.

WOS Festival

11. bis 14. September 2025

Santiago de Compostela

Tickets: Festivalticket für das gesamte Wochenende 78 Euro, Tagesticket für Freitag oder Samstag 40 Euro