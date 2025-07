MAGMA & LAVA: Das liefern die MELT-Nachfolger

Das MELT ist Geschichte und zerschmilzt künftig in zwei Ströme: MAGMA und LAVA schicken sich an, im Berliner RSO Valley an zwei Tagen musikalisches Entdecker:innentum und modernen Rave-Geist zusammenzuführen.

Warum die Veranstalter:innen weg vom Ländlichen und hin zum City-Festival wollen, wie sich die legendäre Autoscooter-Bühne fortan in ein spitzer gebuchtes Konzept gießen lässt und welchen musikalischen Anspruch MAGMA und LAVA formulieren, hat Festival Director Magnus von Welck im Interview erklärt.

GROOVE: 2024 fand das MELT zum letzten Mal statt, seine Nachfolger heißen nun MAGMA und LAVA. Wann und wie reifte der Entschluss, die Traditionsmarke auf diese Weise weiterleben lassen zu wollen?

Magnus von Welck: Kurz nachdem die letzten MELT-Tränen vergossen waren, juckte es uns im Team schon wieder in den Fingern, etwas Neues zu machen. Aufhören war eigentlich keine Option. Wir hatten nur das Gefühl, die MELT-Geschichte sei auserzählt. Es mussten also neue Formate her, und diese sollten sich auf jeden Fall vom Ländlichen in urbane Räume verlagern. Zudem hatten sich in den letzten MELT-Jahren grob zwei Strömungen und Zielgruppen herauskristallisiert, denen wir nun mit MAGMA und LAVA jeweils eine eigene Plattform bieten möchten. Die neuen Formate bleiben dabei unserem Kernkonzept treu und präsentieren internationale Live-Acts sowie DJ-Ausnahmekünstler:innen der elektronischen Pop- und Clubkultur. Bevor wir hier aber die nächsten großen Festival-Brands an den Start bringen, sollen die neuen Marken organisch wachsen. Aus diesem Grund starten wir diesen Sommer erst einmal mit zwei Kick-Off-Partys in Berlin.

Magnus von Welck (Foto: Marina Hoppmann)

MAGMA und LAVA führen die beiden Kontinuitätslinien fort, die das MELT ausgezeichnet haben: Musikalischer Entdeckergeist und kompromissloser Rave. Ihr habt euch nun dafür entschieden, das ursprüngliche Festival in zwei Ströme aufzuteilen. Könnt ihr erklären, welcher Gedanke dahintersteckt?

Nach der Pandemie sind in der Club- und Festivallandschaft zwei Generationen aufeinandergeprallt. Und das ging auch mit deren Musikgeschmack und der Art, feiern zu gehen, einher. Das Spannende daran: Dadurch haben sich zahlreiche neue Strömungen, Musikstile und unerwartete Trends entwickelt, die wir bei unseren neuen Festivals gerne ein wenig sortieren möchten. Somit haben wir die Möglichkeit noch spitzer und zielgruppenorientierter zu buchen.

Ein gutes Beispiel dafür ist die Autoscooter Stage, die wir 2022 erstmals auf dem MELT installiert haben. Dort nahm der Sound von Acts wie Malugi, Marlon Hoffstadt, DJ Heartstring, Southstar oder Horsegiirl seinen Anfang. Diese Soundwelt und Energie möchten wir bei unserem neuen LAVA-Format weitertragen. Somit kombinieren wir Hardgroove- und Trance-DJs mit Acts wie Ascendant Vierge, Lolahol oder Charlotte Plank, die man zu MELT-Zeiten etwa auf unserer Live-Bühne 30KV erleben konnte.

Mit dem Format MAGMA richten wir uns an diejenigen, die für Artists wie Joy Orbison, Jamie xx, OK Williams, Actress oder Djrum zum MELT gekommen sind, und schaffen ein innerstädtisches Festivalformat für Musikliebhaber:innen und Entdecker:innen.

Der urbane Raum, in dem MAGMA und LAVA künftig stattfinde: Das RSO Valley (Foto: Suat Bilgin)

Mit dem RSO Valley habt ihr eine neue Open-Air-Location für die MELT-Nachfolger gefunden. Wie hat sich das ergeben?

Im Goodlive-Team suchen wir schon seit Jahren nach geeigneten Open-Air-Flächen in Berlin und konnten unseren Augen kaum trauen, als wir im vergangenen Winter zum ersten Mal im Valley standen. Das verlassene Bärenquell-Areal bietet die perfekte Kulisse für einen Day–Rave mit Festivalcharakter – und das mitten in der Stadt. Das RSO-Team bringt hier seine Club-Expertise und Infrastruktur ein und schafft somit die ideale Sommerlocation. Im Zuge des letzten Home-Again-Festivals wurde auf dem Gelände eine vollwertige Mainstage mit LED-Wall installiert. Darüber hinaus gibt es neben Tanzpodesten auch Chill-Spots, einen Food Court sowie Bars, die in die Ruinen des ehemaligen Industriegebiets gezimmert wurden. Zusätzlich nutzen wir den OPAN-Floor des angrenzenden RSO.Clubs als unseren zweiten Floor und haben somit die Möglichkeit, bis zu 4.000 Menschen zu hosten. Wer nach 22 Uhr noch Bock hat, kann indoor bei der regulären Klubnacht direkt weiterfeiern.

Die perfekte Kulisse für MAGMA und LAVA: Das RSO Valley (Foto: Suat Bilgin)

Kommen wir zur Musik: Was wolltet ihr mit dem Line-up von MAGMA, was mit dem Line-up von LAVA aussagen? Welcher Anspruch an zeitgenössische (Club)Musik findet sich darin wieder?

Bei beiden Formaten ist es uns wichtig, in erster Linie Artists zu präsentieren, die du so nur selten oder gar nicht in Berlin zu sehen bekommst. Auf der einen Seite wollen wir mit unseren Line-ups überraschen, auf der anderen Seite sollen auch alle auf ihre Kosten kommen. Es geht um Neuentdeckungen, um besondere Momente und um Fun! Die Zusammenstellung der Artists, die Abfolge der Sets und die daraus entstehende Dynamik innerhalb des Programms sind für uns das, was die Spannung ausmacht. Diversität im Booking ist für uns dabei Grundvoraussetzung.

MAGMA bietet einen Multigenres-Mix aus progressiven Global-Dance–Sounds: UK-Garage, House, Breakbeat, Future Bass, Trip-Hop, Baile Funk, Dancehall, Disco und experimentelle Klänge. Für alle, die tief in den Sound eintauchen wollen und offen für Experimente auf dem Dancefloor sind. Masterclass-DJs, internationale Live-Acts, visionäre Produzent:innen. Bei unserer ersten Ausgabe am 30. August treffen auf der Valley-Stage Mura Masa auf Nooriyah, Vegyn auf Alias Error und Ben UFO auf INVT. Die OPAN Stage ist ebenfalls voller Legends wie Jyoty, Anz, Crystallmess, Anu und Suze Ijó.

LAVA ist schnell, heiß und edgy – hier trifft Avant-Pop auf Trance, Hardgroove und bouncy Techno. Am 31. August stehen internationale Artists wie Ascendant Vierge, Horsegiirl oder Lolahol auf der Bühne. Letztere veröffentlicht Musik auf dem Label von Eartheater und ist weltweit als Model, Tänzer:in und Sänger:in unterwegs. Bei uns spielt die Tochter von Madonna ihre erste Deutschland-Show. Neben etablierten Namen präsentieren wir zudem Hype-Themen wie Bedroom-DJ Nick Cheo (NYC), DJG2G (Barcelona), Peterparker69 (Tokio) sowie das Berliner Ausnahmetalent und Prada-Model Lil London.

Mit einem Ticketpreis von nur 21 Euro pro Festivaltag sind MAGMA und LAVA community-freundlich angesetzt. Welche Bedeutung hat Community in einer durchkommerzialisierten Festival-Landschaft für euch noch? Und wie sieht eure Community idealerweise aus?

Der Ursprung für Kreativität und Entfaltung wächst oft aus Communitys heraus. Diese Gemeinschaften brauchen Schutz- und Freiräume, in denen sie sich ausprobieren und weiterentwickeln können. Beim MELT wäre unsere letzte Stellschraube der Ticketpreis gewesen, um den hohen Kosten entgegenzuwirken. Das hätte jedoch einen Ticketpreis weit über der 200-Euro-Marke bedeutet. Damit verliert man einen Großteil der Szene und Community, die dieses Festival ursprünglich geprägt hat. Das war für uns nicht mehr tragbar. Zudem fallen bei Zeltfestivals zusätzlich Kosten wie Anreise, Übernachtung et cetera an. In der Stadt sind die Herausforderungen zwar andere, etwa das Überangebot an kulturellen Veranstaltungen, wenige Freiräume, kaum Veranstaltungsflächen, aber sie eröffnen auch neue Chancen: Vor allem die Möglichkeit, einfachen Zugang zu schaffen und mit deutlich niedrigeren Eintrittspreisen zu arbeiten. Genau das wollen wir mit MAGMA und LAVA tun: Events an Orten veranstalten, an denen eine vielfältige und offene Community zusammenkommt, um sich auszutauschen, zu vernetzen und gemeinsam zu feiern.

Beide Festivaltage werden auf dem Flyer als „Kick-off-Party” bezeichnet. Könnt ihr schon verraten, wie es mit MAGMA und LAVA künftig weitergehen soll?

Auch hier gibt es bereits viele spannende Ideen und konkrete Ansätze – mehr möchten wir zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht verraten. Klar ist jedoch: Die neuen Formate werden weiterhin als City-Festivals gedacht.

Groove präsentiert: MAGMA

30 August 2025

RSO.Berlin

Tickets: ab 21€

Groove präsentiert: LAVA

31 August 2025

RSO.Berlin

Tickets: ab 21€