Lunchmeat 2025: Erste Acts angekündigt

Das Lunchmeat findet vom 22. bis 28. September 2025 in Prag statt. Die erste Line-up-Ankündigung lässt bereits erahnen, dass das Festival erneut ein Leuchtturmprojekt für experimental-elektronische Musik und audiovisuelle Künste werden dürfte. Austragungsort ist das Messepalast-Gebäude der Nationalgalerie, ein funktionalistisches Juwel, das exklusiv für das Festival öffnet. Weitere Veranstaltungen finden an drei weiteren Orten in der Stadt statt.

Besonders ins Auge stechen in der ersten Ankündigung vier audiovisuelle Weltpremieren, die das Lunchmeat selbst beauftragt hat. Mit „Drizzle AV” präsentiert mʊdʌki gemeinsam mit Mitgliedern des phonon~ Kollektivs eine Erzählung über Mythen, Erinnerung und maschinelle Transformation, inspiriert vom deutsch-tschechischen Grenzland. Der tschechische Musiker Aitcher Clark (LOFN) und die visuelle Künstlerin OXOO verweben in Silliness Musik, Ortserkundung und Licht – ein stimmungsvoller Trip durch verlassene Orte. Ursula Sereghy vertont mit realitycongress & nismo das bittersüße Gefühl des Zuhause in Growing In The Dark, während der brasilianische Künstler Yan Higa alias Yvu seine performative, transgressive Ästhetik nach einer Residenz in Libušín erstmals live zeigt.

Neben diesen exklusiven Produktionen versammelt das Lunchmeat auch internationale Namen: Saint Abdullah, Eomac & Rebecca Salvadori bringen mit A Forbidden Distance ein bereits auf dem Atonal gefeiertes AV-Projekt über Identität und Entfremdung nach Prag. PC-Music-Act Danny L Harle, Colin Self mit dem queeren Opernprojekt Gasp!, Mun Sing (eine Hälfte von Giant Swan) und die als Whatever The Weather auftretende Loraine James sorgen für stilistische Vielfalt. Von eskalativ bis introspektiv. Dazu gesellen sich DJ-Sets von Lee Gamble und düstere Dub-Liveperformances von Gorgonn & Utku Önal.

Auch gesellschaftliche Reflexion kommt beim Lunchmeat 2025 nicht zu kurz: Das Symposium-Programm wird erneut Talks über Musik, Design, Technologie und soziale Fragen bieten. Und: In wirtschaftlich schwierigen Zeiten bleibt Lunchmeat bewusst zugänglich – Festivalpässe kosten nur 70 Euro, Studierende erhalten 30 Prozent Rabatt auf Tagestickets.

