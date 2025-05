Electrum Up To Date: Das erste Festival-Highlight des Jahres in Polen erleben

Endlich wieder Festivals! Aber schon wieder auf den Acker, an die Ostsee oder nach Kroatien fahren? Dann doch lieber was anderes, zum Beispiel: das Electrum Up To Date im polnischen Białystok. Auf Schienen schafft man das an einem halben Tag. Dafür gibt es vor Ort: sehr gutes Essen, sehr liebe Leute. Und ein Champions-League-Line-up, das man woanders erst mal finden muss.

Von 29. bis 31. Mai 2025 treten unter anderem Barker, Perila, Reeko oder Sandwell District in Białystok auf. Außerdem auf der Running Order für das Up To Date: Ogazón, SHXCXCHCXSH und Wata Igarashi. Dazu polnische DJs, die man kennen kann: Ola Teks, Siberalist und Festival-Mitgründer Dtekk.

Auch gut: Die Leute vom Up To Date haben ein eigenes Soundsystem entwickelt, das nicht nur auf dem Festival, sondern auch bei anderen Veranstaltungen in Polen zum Einsatz kommt. Zudem hat man mit „Salony Ambientu” ein Format eingeführt, das genau so klingt, wie es heißt.

Ogazón (Foto: Michelle Falck)

Wer immer noch nach Gründen für den Wochenendausflug sucht: Die Gegend um Białystok wird als „grüne Lunge Polens” bezeichnet. Das versteht man erst, wenn man es sieht. Mit einem Ticket zur festival-eigenen Ambient-Ballonfahrt erweitert man nicht nur den Horizont, sondern tut auch was Gutes.

Das Electrum Up To Date Festival ist eines der bedeutendsten elektronischen Musikfestivals Polens und findet seit 2010 in Białystok, im Nordosten des Landes, statt. Es wurde von Jędrzej Dondziło (Dtekk) und DJ Czarek gegründet und hat sich seitdem zu einem kulturellen Aushängeschild der Region entwickelt.

Electrum Up To Date Festival

29. bis 31. Mai

Białystok

Tickets ab: 70,34€