„How To Kulturförderung”: Berliner Clubcommission gibt Tipps für Projektanträge

Am Mittwoch, den 12. März, bietet die Free-Open-Air-Initiative der Clubcommission den Workshop „How To Kulturförderung” an. Die Veranstaltung findet in den Büroräumen der Clubcommission statt.

Der Workshop wird von Karoline Lucks geleitet und vermittelt grundlegendes Wissen zu Fördermöglichkeiten. Karoline Lucks alias Punani ist DJ, Veranstalterin, Bookerin und Produktionsleiterin mit jahrelanger Erfahrung sowohl in der Berliner Clubkultur als auch auf großen Festivals wie der Fusion.

Der Workshop bietet außerdem Einblicke in Förderprogramme, Antragsverfahren und verfügbare Ressourcen. Ergänzt wird das Programm durch praxisnahe Infos, konkrete Tipps und Raum für Fragen.

Die Teilnahme ist kostenlos. Mit diesem Link könnt ihr euch anmelden.