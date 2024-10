JAMIIE (Watergate) – GROOVE Resident Podcast 57

JAMIIEs Mix für unseren Resident Podcast kommt gerade noch rechtzeitig: Das Watergate macht zum Jahresende dicht. Die Berliner Clubinstitution mit Spreeblick hat die Szene 24 Jahre lang geprägt, auch mit dem Sound, den JAMIIE in ihrem Mix kultiviert: Tief, treibend und persistent, mit Pop-Momenten an den richtigen Stellen.

Und auch wenn die DJ und Produzentin inzwischen häufiger international als in ihrem Wohnzimmer spielt, auf dessen Label sie 2022 ihre Durchbruchs-EP Unfold Voices veröffentlichte, bleibt sie dem Club doch verbunden: Schließlich war es das Watergate, in dem sie sich ihr Rüstzeug als DJ aneignete.

Was hattest du im Kopf, als du diesen Mix aufgenommen hast?

Mir ging es darum, meine aktuelle Entwicklung als DJ widerzuspiegeln. Musik ist für mich ein ständiger Prozess der Weiterentwicklung – meine Klangästhetik entwickelt sich stetig weiter, neue Strömungen beeinflussen mich, und ich entdecke immer wieder spannende Artists. In diesem Mix wollte ich diese Veränderungen hörbar machen, indem ich eine Reihe von Künstler:innen integriert habe, die mich derzeit inspirieren.

Wie hängt der Mix mit deiner Residency im Watergate zusammen?

Der Mix steht nicht mehr allzu sehr in Verbindung mit meiner Residency im Watergate, weil ich jetzt zum größten Teil international spiele. So habe ich eine größere Vielfalt an Artists entdeckt, die meinen Sound beeinflussen.

Wie sehr hat dich deine Residency als DJ geprägt?

Meine Residency im Watergate hat natürlich einen wesentlichen Einfluss auf meine Entwicklung als DJ gehabt. Ich habe dort gelernt, an CDJs zu spielen anstelle mit Laptop und Controller, und konnte wertvolle Erfahrungen im Umgang mit der Crowd sammeln, etwa die Stmmung im Raum zu lesen und die musikalische Reise entsprechend zu gestalten. Diese Erfahrungen haben mein Selbstbewusstsein als DJ gestärkt.

Wie ist das Publikum im Watergate? Was ist das Besondere an ihm?

Das Publikum im Watergate ist ständig im Wandel. Im Laufe der 20 Jahre hat sich viel verändert. Von Underground-Fans zu Stammgästen, Neulingen und Touristen. Manchmal ist die Menge bunt gemischt, manchmal einheitlicher. Das Highlight im Watergate ist definitiv der Waterfloor. Die Tanzfläche bietet einen unfassbaren Blick direkt auf die Spree und die erleuchtete Fassade des Universal-Gebäudes. Dazu die Ponton-Terrasse auf dem Wasser und die LED Decken. Das ist schon ziemlich nice.

Kannst du eine Secret Weapon nennen, die du häufig benutzt?

Nein, dann wäre es ja kein Secret mehr.

Drei aktuelle VerÖffentlichungen, die deine Aufmerksamkeit erregt haben?

Known Artist – El Ritmo Fatal [Club Mix Records]

Gina Jeanz – Light My Fire (Original Mix) [Temper Tone]

Bertie – MoJon [Phenomena Records]

Was steht bei dir demnächst an?

Anfang Oktober starte ich mit einer Tour in Australien, wo ich in Perth, Sydney und Melbourne spiele, gefolgt von Gigs in Phuket und Bangkok in Thailand. Zudem habe ich gerade jeweils einen Remix für Motip White, Da Mike und TWIINS fertiggestellt und arbeite an meinen eigenen Tracks.

Track listing:

Dukwa – Coco (Original Mix)[Gudu Records]

2000 And One – Wan Poku Moro (Radio Slave Extended Edit) [Rekids]

Latmun – Tonight (Original Mix) [Revival New York]

William Djoko, Silvie Loto – Cervoloco (Original Mix) [Nervous Records]

Mele – Yoruba Riddim (Extended) [Disorder]

Fela Kuti, Funky Blackman – Shakara (Saturday Nite Shrine Mix) [Campo Alegre Productions]

Michael Cignarale – Dance Like We Are Lovers (BASHKKA’S Unholy Hour Remix) [Spotlight Records (LA)]

Isolee – Beau Mot Plage (Luke Solomon & Honey Dijon Remix) [Isolee]

Yanik Coen – Pomba Gira (Extended Mix) [Defected]

Darco – Qatar [Diynamic Music]

Trilogy Inc. – 313 (Extended Mix) [Nu Groove Records]

Anja Schneider – Can’t You See Me No More? [Watergate Records]

CeCe Rogers, Jack Back – Freedom 2024 (Extended Mix) [Defected]