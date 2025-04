Lighthouse 2025: Erste Line-up-Bekanntgabe, gewinnt Tickets!

Von Wien und München aus in die ganze Welt – so in etwa lässt sich der Gedanke hinter dem Lighthouse zusammenfassen. Neben Events in Südafrika und dem österreichischen Bad Gastein bildet das Hauptfestival im kroatischen Lanterna den Grundstein der Marke. Fünf Tage lang feiert das vorwiegend österreichische Publikum hier ausgelassen eine Art Spring Break, das aber zu guter Musik, die matt funkelnde Strände, eine umgewidmete Autoscooter-Halle und schwitzige Indoor-Floors beschallt.

Auch in diesem Jahr kommt diese von Hochkaräter:innen aus Techno, House und sonstigen Spielarten elektronischer Tanzmusik. Alarico und Priori spielen Live-Sets, Marie Montexier, Polygonia oder Zip legen auf. Alle bislang veröffentlichten Namen findet ihr hier.

Ihr wollt vom 28. Mai bis zum 1. Juni dabei sein und getreu dem Lighthouse-Slogan Electronic Music On Vacation feiern? Wir verlosen 2×2 Tickets ohne Unterkunft! Schickt uns bis zum 15. April eine Mail mit dem Betreff GROOVELHF2025 an gewinnen@groove.de.

Wie es 2023 auf dem Lighthouse war, lest ihr hier.

Lighthouse 2025

28. Mai bis 1. Juni

Poreç/Lanterna

Tickets: ab 169€