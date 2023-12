Time Warp: Jubiläums-Line-up angekündigt

Am 5. und 6. April feiert die Time Warp ihren 30. Geburtstag – wie gehabt in der Mannheimer Maimarkthalle. Dieses Mal steht ein besonderes Highlight an: Im Rahmen des Jubiläums des Traditionsfestivals weitet sich die Party unter dem Motto 30 Jahre – 30 Stunden auf zwei Tage aus.

In diesem Zusammenhang wurde das umfangreichste Programm in der Geschichte des Festivals veröffentlicht: Mit dabei sind unter anderem Ricardo Villalobos, Richie Hawtin, Fadi Mohem, Âme, DJ Holographic, Honey Dijon oder Jayda G. Das komplette Line-up und alle weiteren Infos findet ihr hier.