Phonica: Compilation zum 20-jährigen Bestehen

Der Plattenladen Phonica feiert sein 20-jähriges Bestehen mit einer Compilation, die am 1. Dezember erscheint. Die Londoner Institution hat diverse Producer:innen beauftragt, exklusive Tracks für 20 Years Of Phonica zu produzieren. Mit dabei sind Daniel Avery, Paramida & E-Talking, Huerta, System Olympia und Dam Swindle. Der Release besteht entweder aus drei CDs (CD1 mit exklusiven Tracks, aus denen sich die Vinyl-Ausgabe zusammensetzt, während CD2 und CD3 als „Best of 2013-2023” konzipiert sind) oder vier 12-Inch-Vinyls. Unten könnt ihr reinhören.

Simon Rigg, Tom Relleen und Heidi Van Den Amstel eröffneten Phonica Records 2003 in London. Der Plattenladen etablierte sich seither als Anlaufstelle und Knotenpunkt für die lokale wie auch die globale Szene.

2007 wurde das gleichnamige Label gegründet, um zunächst Platten von Künstler:innen wie Hector, Anthea und Will Saul, die im Laden arbeiteten, herauszubringen. Später erschienen auf dem Label Veröffentlichungen der damals noch unbekannten Peggy Gou oder von Roman Flügel und Four Tet.

VA – 20 Years Of Phonica

Format: 3x CD, 4x Vinyl-Sampler



VÖ: 1. Dezember 2023