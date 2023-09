„Who’s Kitty Amor”: Doku über britische Afro-House-DJ

Kitty Amor, britische Pionierin des Afro House, hat ihre eigene Doku bekommen. Who’s Kitty Amor erzählt Geschichte und Aufstieg der DJ und Producerin. Produziert wurde die Doku vom Londoner House-Label Defected Records.

Der Film beginnt mit ihrer Kindheit in Südlondon, zeigt Kitty Amors prägende Clubjahre an der Nottingham University und ihren ersten Auftritte im legendären Stealth-Club. Who’s Kitty Amor verfolgt dabei ihren Aufstieg in der lokalen Szene, bis zu ihrem internationalen DJ-Erfolg auf der ganzen Welt.

Zentrales Thema des Films ist Kittys Kampf um Selbstliebe in Auseinandersetzung mit ihrer Sexualität und ihrer christlichen Erziehung. Ein Struggle, den sie schließlich in ihrer Musik ausdrückt, denn: Kitty Amor erzählt eine Geschichte über Identität und Ausdruck.

Als Spezialistin für afrikanische House-Musik ist Kitty Amor’s Musikstil einzigartig und hat sie auf renommierten Bühnen von Tomorrowland, Hi Ibiza oder Warehouse Project gebracht. 2019 spielte Kitty Amor als erste britische Afrohouse-DJ im Printworks – einem der bekanntesten Clubs Londons.

Die vollständige Doku „Who*s Kitty Amor” könnt ihr hier abrufen.