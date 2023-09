WOS Festival: Musik trifft Weltkulturerbe

Vom 14. bis 17. September findet das WOS Festival im spanischen Santiago de Compostela statt. Auf dem Programm stehen neben Konzerten und Filmscreenings auch Konferenzen und Kunstausstellungen.

Das WOS Festival – mehrmals als bestes Indoor-Festival in Europa ausgezeichnet – unterscheidet sich von anderen Musikfestivals bereits durch die einzigartige Kulisse in der UNESCO-Weltkulturerbe-Altstadt von Compostela. Sehen lassen kann sich allerdings auch das Line-up: Für über 28 Konzerte, audiovisuelle Shows und Performances reisen Artists wie Actress, Laurel Halo, Kia, Black Rave Culture, Bruce, Frederik Valentin & Loke Rahbek, object blue & Natalia Podgorska, Iceboy Violet, Patricia Wolf und Marlene Ribeiro & Inês Malheiro an.

Die Veranstalter:innen betonen, dass sowohl die Wertschätzung als auch die Konservierung und Rehabilitierung von historischen Monumenten und Orten des Weltkulturerbes im Mittelpunkt des WOS-Projektes stehen. Neben dem geschichtlichen Hintergrund des Festivals spielt die Inkorporation von neuen Gebäuden und Locations eine fundamentale Rolle. Dieses Jahr wurden beispielsweise zwei Lagerhallen, die sich durch ihre hohen Dächer und Architektur aus robustem Material auszeichnen, als zusätzliche Location für das Festival angekündigt.

WOS Festival (Foto: Presse)

WOS Festival

14. bis 17. September 2023

Santiago de Compostela

Tickets: Tagestickets 27€ bis 37€, Wochenendpass 60€, langes Wochenende 70€