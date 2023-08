No Bounds Sheffield: Festival aus Kostengründen abgesagt

Das No Bound Festival im britischen Sheffield sagt seine 2023er Edition ab. 2024 soll es wieder stattfinden, aber für dieses Jahr sei es aus Kostengründen nicht möglich, das Festival durchzuführen – wie Liam O’Shea, der Creative-Director des Festivals, Resident Advisor gegenüber erklärt.

In dieser Erklärung nennt Liam O’Shea die steigenden Produktionskosten einerseits und die erhöhten Kosten für das tägliche Leben andererseits, die beide stark angestiegen seien und Grund dafür sind, weshalb sie das Festival dieses Jahr nicht rentabel durchführen können.

“Wir sind zu der sehr schwierigen Entscheidung gekommen, dass wir mit der nächsten Ausgabe bis 2024 warten müssen, damit No Bounds als Festival überleben, unserer künstlerischen Vision treu bleiben und unsere wunderbare No-Bounds-Community weiterhin unterstützen kann”, schrieb er. “Wir wissen, dass viele von euch traurig sein werden, diese Nachricht zu hören, und für diejenigen, die bereits 2023 Frühbucher-Tickets gekauft haben, tut es uns besonders leid.”

Anstelle des Festivals hat No Bounds ein verkleinertes Wochenendprogramm organisiert, das am 13. und 14. Oktober im Hope Works in Sheffield stattfindet.

Zu den Rückerstattungen für Ticketinhaber:innen ist aktuell nichts bekannt.