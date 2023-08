FEST: Festival in Polen nur wenige Tage vor Beginn abgesagt

Das FEST 2023 in Polen findet nicht statt. Das haben die Organisatoren des Festivals nur wenige Tage vor dem geplanten Beginn bekanntgegeben. Vom 9. bis 13. August sollten in Chorzów Headliner wie Peggy Gou, The Chemical Brothers und Steve Angello spielen.

Der Grund für die kurzfristige Absage des Festivals sei eine finanzielle Notlage: Das FEST fand 2019 das erste Mal statt, rund 16.000 Besucher:innen kamen. Seitdem reisten jedes Jahr 30 Prozent mehr Gäste an, 2022 kauften über 35.000 Menschen ein Festivalticket. Mit diesem Wert habe man geplant, für die diesjährige Ausgabe sei der Ticket-Verkauf aber eingebrochen. Die Tickets für dieses Jahr seien nur knapp zur Hälfte verkauft. Unter diesen Umständen könne das Festival unmöglich stattfinden, wie in einer offiziellen Mitteilung erklärt wird. Die Konsequenz sei der Konkurs, was bedeutet, dass Ticketbesitzer:innen nicht mit einer Rückerstattung rechnen können.