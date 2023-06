EDM-Festival Beyond Wonderland: Soldat erschießt auf Zeltplatz zwei Besucherinnen

Auf dem EDM-Festival Beyond Wonderland im US-Staat Washington hat ein Gast am 17. Juni zwei Besucherinnen erschossen und drei weitere Menschen verletzt. Beim mutmaßlichen Täter handelt es sich um den Soldaten James M. Kelly.

Kelly (26) war mit seiner Freundin Lily Luksich (20) angereist. Nachdem die beiden in Streit geraten waren, griffen Josilyn Ruiz (26) und ihre Verlobte Brandy Escamill (29) schlichtend ein. Kelly erschoss daraufhin Ruiz und Escamill und verletzte Lukisch. Ebenfalls verwundet wurden Andrew Cuadra (31) und Sicherheitsmann Lori Williams (61).

Kelly hat seine Tat mittlerweile gestanden. Nach der Darstellung des Täters handelt es sich um einen Amoklauf. Nach seinen Angaben war ein schlechter Drogentrip auf halluzinogenen Pilzen Auslöser für den Gewaltausbruch.

Kelly ist aktives Mitglied der amerikanischen Streitkräfte und war auf der Joint Base Lewis-McChord in Tacoma, Washington stationiert.

Nach dem Vorfall wurde das Beyond Wonderland am zweiten Festivaltag, dem 18. Juni, abgebrochen. Andy C., Gene Farris und Marshmello gehörten zu den Acts, die auf dem Festival auftreten sollten.