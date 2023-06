Trax: Französisches Musikmagazin wird eingestellt

Das in Paris erscheinende Magazin für elektronische Musik Trax wird eingestellt. Das gab Chefredakteur Simon Clair bekannt. Trax wurde von der Medien- und Kreativ-Agentur Bon Esprit produziert, die auch für Marken wie Adidas oder Vans tätig war. Auch sie stellte den Betrieb ein, was das Ende des Magazins nach sich zog.

Trax wurde 1997 von Alexandre Jaillon und Franck Bolluyt gegründet. Das Magazin sollte sich ausschließlich der elektronischen Musik widmen und ist bis heute eines der bedeutsamsten Szene-Magazine in französischer Sprache. Seit 2004 gab es zahlreiche Eigentümerwechsel und mehrfach wechselnde Redaktionen.

„Es ist nicht nötig, nochmal auf die Situation der Musikpresse in Frankreich einzugehen, und ich beschwere mich nicht gerne zu oft”, schreibt Clair in erwähntem Post. „In den vier Jahren, in denen ich als Chefredakteur tätig war, hat sich Trax stark weiterentwickelt. Wir konnten Ausgaben produzieren, auf die ich immer stolz sein werde. Ich kann hier nicht sämtliche Personen erwähnen, die zu dem beigetragen haben, was Trax war, denn diese Liste wäre endlos lang. Sie reicht vom Freiberufler bis zum Praktikanten, vom Fotografen bis zum Staatsanwalt. Magazine sind immer kollektive Abenteuer, und Trax war zweifellos eines davon.”

Die letzte Trax-Ausgabe wurde zwar fertig produziert, es fehlt aber das Geld, sie zu drucken. Daher wird sie als PDF-Datei – Achtung, der WeTransfer-Link läuft in den nächsten Tagen ab – zur Verfügung gestellt.

Ein Magazin wie Trax, das die Tanz- und Nachtkultur seit 26 Jahren begleitet, habe einen würdigen Abschied verdient, erklärt Clair weiter. Am Freitag, den 23. Juni, soll deshalb noch ein großer Abend im Kunst- und Kulturzentrum Point Éphémère direkt am Canal Saint-Martin in Paris gefeiert werden.