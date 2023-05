Fako5: Partyreihe in Wien mit zweiter Ausgabe

Das neu gegründete Kollektiv Fako5 schmeißt mit der GentriGala Vol.1 seine zweite Party des Jahres im Wiener B72. Am ersten Juniwochenende hauchen sie dem in den Stadtbahnbögen versteckten Club frischen Wind ein und setzen dabei auf trancigen Sound von ferrari rot, DJ Bounty3000 und costaphilly.

Fako5 ist Anfang des Jahres aus einer Freundesgruppe entstanden. Die teils verschlafene Wiener Partykultur treffe nicht immer den Nerv der Zeit, so die Veranstalter. Mit ihren Partys wollen sie der hiesigen Szene ihren ganz eigenen Stempel aufdrücken. Neben hochkarätigen Line-ups legen sie vor allem Wert auf faire und vergleichsweise günstige Preise. Auch ein Awarenessteam ist vor Ort.

Eingeleitet wird der Abend von costaphilly, der mit einem energiegeladenen Mix aus Breakbeat, Prog und Trance an die Decks geht. Anschließend spielt ferrari rot, Mitbegründerin von dimenzione danza und Mitglied von Club Heart Broken. Sie war unter anderem bei HÖR zu Gast und spielte auf Festivals wie Melt oder Pulsår. In Wien wird sie mit einer Musikauswahl, so rücksichtslos wie verspielt, die Tanzfläche in eine Rennstrecke verwandeln.

Soundengineer, DJ und Produzent DJ Bounty 3000 sorgt mit einem trancigen, hochgeschwindigen Set auf der Zielgeraden für den finalen Boost, der die Besucher:innen bis ins Morgengrauen antreiben wird.

GentriGala Vol 1. Flyer (Grafik: Julius Kocks)

3. Juni 2023

Einlass: 23:30 Uhr

Tickets: 10€ (Abendkasse)



B72

Hernalser Gürtel 72-73

Wien

Österreich