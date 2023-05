Ich & Du Open Air: Gewinnt Tickets für den Strand-Rave in Dresden

Dresden packt am Pfingstsonntag beim ICH & DU Open Air das Dschungelfieber! Zu Sets von Sven Väth und Marcel Dettmann kann man am 28. Mai im Strandgarten des Club Puschkin im Tropensand steppen. Sobald die Sonne am Zenit steht, öffnet der Urban City Jungle seine Türen, bis es in den späten Abendstunden mit einer Aftershow-Party im Club weitergeht.

Neben deutschen Live-Acts wie Andys Echo gibt es im Set von Marie Montexier eine Mischung aus Oldskool-Acid, Tribal-Beats und trippigem Techno. Dafür, dass sich das hochkarätige Klangkonzert nicht im Sande des urbanen Dschungels verläuft, sorgt eine erstklassige Funktion-One-Anlage.

Ab 22 Uhr verlagert sich das Frühlingsgewimmel dann in den Indoor-Bereich des Club Puschkin. In der Unterwasser-Lagune spielen Rico Loewe & Vuune und hauseigene Residents ein RAVE-On-ACID-Showcase. Gebucht wurde das Line-up von der ELECTROCID-Crew.

Lust? Wir verlosen 1 x 2 Tickets für das Ich & Du-Open Air in Dresden. Schickt uns dafür bis zum 25. Mai eine Mail mit dem Betreff ICH&DU23 an gewinnen@groove.de.

Groove präsentiert: Ich & Du-Open Air

28. Mai 2023, 12 bis 22 Uhr, Afterparty: ab 22 Uhr im Club Puschkin

Tickets: 28 Euro

Club Puschkin Strandgarten

Dresden