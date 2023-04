Die Groove DJ-Charts mit Ciel, DINA, ogtrues, Sina XX, SHADYLINES und OYE Records

Ciel

EPs/Tracks:

Anunaku – 063 [AD93]

Human Resources – IHDW001 [Devil’s Work]

Pletnev – And you never come back [Echocentric Records]

Sexapil – Pingers II [WAJANG]

Wallace – Ripples [Rhythm Section]

Chestnut People – S/T [Exo Recordings International]

Nachtbraker – Capichone EP [Peach Discs]

Dave NA – Solo Move [Typeless]

Gynoid 74 – Shroom EP [T4T]

Syz – Burner FM [Banoffee Pies]

LPs:

Maara – The Ancient Truth [Step Ball Chain]

Stella Z – In The Woods, Will Be Late [Third Place]

Justin Jay – BNGRZ003 [Bangersonly.com]

DINA

EPs/Tracks:

Alpha Tracks – January/04 [Self-release]

Marwaan – Fallen Angels [zpectrum]

Egregore – Angelic Realms [techlab.bp]

Ida Engelhardt – 22.22 [Kengu]

Pneumatix – Deepin’ Trippin with Mich [Self-release]

DJ G2G & Marilao – Swift [lao]

My Gander – Dead Wood [Self-release]

Ezy – Too Deep [Tricky Grain]

Agustin G – Quicksilver [Self-release]

Miran N – Interlude [LAP Records]

LPs:

Amniote x Ute – Fundraiser Compilation vol. II [Amniote Editions x Ute.Rec]

S.O.N.S – The Escape [Self-release]

Repulsive Force – TRANS008 [Translusid]

ogtrues

EPs/Tracks :

Yotam Avni, Sterac – This Is How (Sterac Remix) [Ovum Recordings]

Marcel Dettman & Ben Klock -–Phantom Studies [Ostgut Ton]

Lathe, Blenk – Muande Trail (Blenk Remix) [On Edge Society]

Eskapist – Manifesto [FIGURE]

Jancen – Critical Mass [Entourage Concept]

Ben Sims – Snapshot ’99 [Hardgroove]

Mike Dehnert – AVANT QUE Before 8 [Fachwerk]

Ginger Tabernacle – My Pleasure [4896900 Records DK]

Achterbahn D’Amour – Trance me up (Skudge Remix) [Acid Test]

Perko – Songbirds [NV Auto]

LPs :

Various Artists – Goodnight Daylight [Enemy Records]

Sina XX

EPs/Tracks:

Mmork – Old Class Hero [TRV01]

Antigone – Your Love [No pain No gain]

Kalher – Expo 2000 [Valor]

Kuss – Expect [Drawner Records]

Dreum – On The Run

Caravel – Gaslight [Obscuur]

Blame The Mono – Gazellehorden feat. HerrClem [Molekul]

HyperionORBIT – ForcedEntry [Union Trance Mission]

High Speed Violence – Divinorum [RAW]

BXTR & Trudge – Neo Eros [Agora]

SHADYLINES

EPs/Tracks:

Rosalía – Candy (Anetha unofficial edit) [self released]

Chameleon X Tolentechno – ON MELANCHOLY HILL (Gorillaz Edit) [The Shed Residents]

Peachlyfe – Hot Boi [AKR017]

Azyr – Nothern Power (Faster Horses Remix) [AZ004]

Sugar – Everything Changes [BASSIANI]

Conntex, SloMo – Rough Instinct

Sioc – Exosphere [Ninety Three Collective]

Funeral Future – Downerhouse [Fast Forward Productions]

BASHKKA – DeFol (Nene H Remix) [UMAY001]

Asmus Odsat – Mindre Skulder [PERF003]

LP:

Various Artists – AKRONYM SERIAL 1 [Akronym]

Mac Declos – Hard Work Always Pays Off [MTY007]

Various Artists – VALOR 003 [VALOR]

OYE Records

EPs/Tracks:

Cloud – Visions [Backatcha]

Yoofee – Lost Papers EP [Casa Voyager]

Harri Stojka Express – What a Funky Night / Marihuana [Mother I’d like To Funk]

JakoJako – Verve EP [Mute]

Volpe – Cultivate EP (Stojche Remix) [Entourage Concept]

UBX127 – Spcy [Figure SPC]

Intrigue – I Like It [Backatcha]

Jex Opolis – Bad Timin’ Vol. 3 [Bad Timin]

MCR-T & Partiboi69 – Naughty By Nature [Mutual Pleasure]

Terrence Parker – Love´s Got Me High (2023 Repress Edition) [Systematic]

LP:

Surgeon – Crash Recoil [Tresor]

Takeshi’s Cashew – Enter J’s Chamber [Laut & Luise]

Altin Gün – Ask [Glitterbeat]