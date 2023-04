Die Groove DJ-Charts mit Musumeci, Baby Vulture, Kander, Phunkadelica, Victor und Yanling

Musumeci

Musumeci (Foto: Presse)

EPs/Tracks:

Capofortuna – Musicality [Test]

IO e Palmieri – Passi (Cifra Edit) [Test]

Luke Garcia & Colossio feat. Matthew – Let’s Go (Musumeci Wave Mix) [Engrave Ltd]

Kadosh – The Signal [Multinotes]

O.P.S. – Maria (Phunkadelica In A Big Room Mix) [Nothing Is Real]

Bondi – Crystallized (Musumeci Remix) [Juna Poly]

Pongo – Dazed [Buttress]

Muchak & Potcha – You Are Fine [DistroKid]

Damon Jee – Fire (Phunkadelica Remix) [Polari]

Ayala – A Mente Delira (Musumeci Remix) [Rebirth]

LPs:

Nu Genea – Bar Mediterraneo [Carosello]

DJ Rocca & Capofortuna – Roccapofort [Soul Clap Records]

Bondi – Space Logic [Juna Poly]

Baby Vulture

Baby Vulture (Foto: Presse)

EPs/Tracks:

Christina Vantzou – Tongue Shaped Rock [Kranky]

Huerta Ensamble – AQVA [Ensamble]

Carla Boregas – A Cidade Dos Outros [iDEAL Recordings]

Lucrecia Dalt – El Galatzó [RVNG Intl.]

Turning Torso – Pozas [Self-released]

Jake Muir and Evan Caminiti – Immured In Twilight [Dust Editions]

Exael – Ice That Melts the Tips [3XL]

Mats Erlandsson – Oxidationstabell för Hytta A [XKatedral]

yolabmi – For Wind Poetry I [Vaagner]

Dawuna – The Ape Prince [O___o?]

LPs:

Kali Malone (featuring Stephen O’Malley & Lucy Railton) – Does Spring Hide Its Joy [Ideologic Organ]

Christina Vantzou, Michael Harrison and John Also Bennett – Christina Vantzou, Michael Harrison and John Also Bennett [Séance Centre]

Nkisi – Avebury [purge.xxx]

KANDER

KANDER (Foto: Presse)

EPs/Tracks:

Blame The Mono – Switch The Pilot [MOLEKÜL]

Kobosil – Xayine [R Label Group]

PARALLX – Through The Core (Anthrazit) [ISARN]

RIKHTER – Syndikat [R Label Group]

Nanø Rinnegatø – Ghetto K [Introspective Records]

Tiddles & The Geezer – North London Skank [Stay Up Forever]

Nika Key – Armageddon Industry (B2 Remix) [STRIKE ON]

Overmono – Is U [XL]

Artisan – Succubus [DUSK]

Ostreaktor – Travessa [OAM]

LPs:

NIA ARCHIVES – Sunrise Bang Ur Head Against The Wall [Island]

MPU101 – MPU103 [Ilian Tape]

Joesef – Permanent Damage [Bold Cut]

Phunkadelica

Phunkadelica (Foto: Alessandra Noemi)

EPs/Tracks:

Optro – Retrorider [Buttress]

Akabu – Phuture Bound (Musumeci Wild Pitch Mix) [Unreleased]

Whitesquare – Radio Bombay [Visual Distortions]

After Affair – Walter (Quadis Rmx) [Multinotes]

Arcydaro – Radio Innocents [Correspondant]

Buba – Real Life [SVET]

Komilev – Genesis [Engrave LTD]

Red Axes – The Phone Call [Phantasy Sound]

Omri Guetta & Omer Tayar – Kitche (Musumeci Rmx) [Cafe De Anatolia]

Mala Ika – Du Bist Ernst (Phunkadelica Rmx) [Roam]

LPs:

Depeche Mode – Memento Mori [Mute]

James Righton – Jim, I’m Still Here [Deewee]

Niv Ast – Bag Of Hopes [Band Apart]

Victor

Victor (Foto: Presse)

EPs/Tracks:

Unknown Artist – Four Lovers #1 [White Label]

Riko Dan x Skee Mask x MJK – One by One [Obligated]

O-Wells – Liquid Sun Bonus Beats [a.r.t.less]

DJ Fucci – Maiz [NAAFI]

Uncle Waffles x Justin 99 x Tony Duardo feat. Eeque, PCEE & Chley – Yahyuppiyah [Encore Recordings]

Doctor Jeep – Push the Body [TraTraTrax]

DKMA – Luv’n’Pain [Guidance Recordings]

Deslin Ami Kaba – Endless Pleasure [VLOP]

Damian’s Ghost – Look At The Lights [Astrophonica]

Adlas & Circuit900 – Tipping Points [Magic Power]

LPs:

Ura – Baby With A Halo [Motion Ward]

Andrea – Due in Color [Ilian Tape]

DELANO SMITH FUNDRAISER – PLEASE DONATE [GOFUNDME]

Yanling

Yanling (Foto: Mathilde Agius)

EPs/Tracks:

Monolake – T++ Test#10Seed_Bit [Imbalance Computer Music]

Seph – Geomancer [Insurgentes]

Safa – Burrow [Self-released]

Uun – Liminal Space [Ego Death]

Conforce – Umbra [Delsin]

Korridor – Vacuum Decay [Hypnus]

Worg – Oracolo [Lykos]

Daniel[i] – Seymouria [Semantica Records]

Neoandra – Obliged [STRECK STUDIO]

Abdulla Rashim – A Shell of Speed [Northern Electronics]

LPs:

Vril – Anima Mundi [Delsin]

nthng – Unfinished [Lobster Sleep Sequence]

Autechre – Amber [Warp Records]