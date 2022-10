London: Printworks kündigt Fortsetzung des Betriebes an

Nachdem im Juli dieses Jahres der Londoner Club Printworks die voraussichtliche Schließung angekündigt hatte, teilte das Team der Event-Location nun doch die Fortsetzung des Betriebs mit. Geplant sei eine weitere Veranstaltungs-Saison im nächsten Jahr, bevor dann die Renovierungsarbeiten der ehemaligen Druckerei beginnen, heißt es.

Das Printworks entwickelte sich in den vergangenen fünf Jahren zu einer ikonischen Spielstätte der Londoner Clubszene, weshalb die anstehende Schließung für große Enttäuschung sorgte. Nachdem Petitionen ins Leben gerufen worden, um sie zu verhindern, startet das Printworks nun in eine „final closing season”. 2023 soll das „bisher größte und bedeutendste Jahr” in der Geschichte des Clubs werden und ein gebürtiges Finale markieren.

Detaillierte Infos über die Fortführung des Clubs und die geplanten Veranstaltungen erfahrt ihr hier.