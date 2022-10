DJ Tanith, der mit bürgerlichem Namen Thomas Andrezak heißt, gilt als Mitbegründer der deutschen Technoszene. 1987 zog er von Wiesbaden nach Berlin, wo er die Acid-House-Szene maßgeblich beeinflusste. Bald trug er den Titel „härtester DJ der Welt”, der bis heute für ihn und seinen wuchtigen Sound spricht.

Seine Anfänge hatte Tanith im alten UFO, in dem er später zum Resident wurde und seine eigene Partyreihe Cyberspace startete. Anschließend avancierte er zu einem der prägendsten DJs im Tresor, wo er eine möglichst schnelle, harte und raue musikalische Gangart propagierte. Heute wohnt er am Rande Berlins, abseits des lauten Getümmels der Stadt. Manchmal steht er dennoch hinter den Decks bekannter Clubs.

1997 gewährte uns Tanith einen Blick in seine Monatsfavoriten. Schnelle Breakbeat-Rhythmen und ein ewig währender Viervierteltakt sprechen für die musikalischen Vorlieben des DJs. Außerdem lässt es sich mit von Hip Hop angehauchtem Dubstep von Eboman und britischen House-Beats von Midfield General wunderbar in Erinnerungen an die Neunziger schwelgen.