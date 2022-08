OYE Records (Foto: Presse)

OYE Records ist seit zwei Jahrzehnten einer der beliebtesten Plattenläden Berlins, der auch als Plattform für eine Reihe von Labels dient. Zum 20. Geburtstag veranstaltet OYE eine Reihe von Partys, die an verschiedenen Orten in der Stadt stattfinden.

OYE-Records Prenzlauer Berg

Während der musikalische Fokus von OYE in den frühen Zweitausendern besonders auf Latin und Brazilian Music lag, hat sich der Laden mit seinen beiden Filialen in Kreuzberg und im Prenzlauer Berg in der folgenden Zeit zu einer der wichtigsten Anlaufstellen für House, Disco und Artverwandtes entwickelt. Und OYE verkauft längst nicht nur Platten. Diverse eigene Labels wurden aus dem Umfeld der Läden heraus gegründet – darunter Imprints wie Box Aus Holz, OYE Edits oder Money $ex Records. Außerdem entstand eine hauseigene Partyreihe, die sich auf Vinyl-Sets spezialisiert hat.

Am 30.08 findet in Kooperation mit dem Refuge Worldwide Radio der fünfte Teil der Geburtstagsfeier statt – weitere Events sind im ://about blank und OYE-Kreuzkölln geplant.

Die OYE-Geburtstagspartys

30.08. OYE 20th Anniversary @ Refuge Worldwide Radio

31.08. OYE 20th Anniversary @ About Blank

03.10. OYE 20th Anniversary @ OYE Kreuzkölln

12.11. OYE 20th Anniversary @ Staub, About Blank