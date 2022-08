Dispulus

EPs/Tracks:



1. Slobodan – Revision [Compound]

2. Thomas vs Filterheadz (Zzino & Guss Carver Remix) – Latin Loopworks Part One [Session Recordings]

3. John Thomas – the psycho Groove [Logistic Records]

4. ZokZok – ZokZok3 [ZOKZOK]

5. Boriqua Tribez – Roxana [Recycled Loops]

6. DJ Preach – Against Winter [MB Electronics]

7. Pasquale Maassen – 15 Steps (Jonny F. Ketz Rework) [Giant and Dwarf Records]

8. Legowelt (Johannes Heil RMX) – Disco Rout [Cocoon Recordings]

9. Simon Digby – Primal Instincts [Weltmusik]

10. Megadrive – bass Kalimba [Eastern Bloc label]



LPs:



1. Oliver Ho – The Soft Machine [Meta]

2. Leandro Gamez – Rhythms & Silhouettes [Fieber Records]

3. Mark Williams – A Point In Time [Ingoma Records]

DJ C U SOON

EPs/Tracks:



1. Man/ipulate – Eternity EP [Certain Music]

2. Byron Yeates – Sweat Ur Prayers [Radiant Love]

3. Adam Pits, Space Cadets & Lisene – Warp Drive EP [Planet Euphorique]

4. Bliss Inc. – Hacking The Planet [Radiant Love]

5. Escape Artist – Wanna Dance? [X-Kalay]

6. Primitive Needs – NuTex [Self Released]

7. Various Artists – Sports V.A. Volume 3 [Sports Records]

8. Sedef Adasi – Fantasy Zone [Public Possession]

9. DNAonDNA – The//Grind Single [Strictly Strictly]

10. Salomo + Reece Walker – Bumper 2 Bumper (LV3) [Kann Records]



LPs:



1. D.Tiffany & Roza Terenzi – Edge Of Innocence

2. Sansibar – Sans Musique [Self Released]

3. C.K – Tracking Patience [Seld Released]

DJ Kalamaris

EPs/Tracks:



1. Basic – Rossum EP [Records with Attitude]

2. Ploy – Rayhana [Deaf Test]

3. Oton – Malibran EP [Alliance Club]

4. Anz – Stepper [Hessle Audio]

5. Batu – Innerspace [Timedance]

6. Siu Mata – Love Parade 98 [Angels Gun Club]

7. No Moon – E Then Q EP [Salt Mines]

8. Kessler – Hood Mentality [Holding Hands]

9. Pearson Sound – Alien Mode [Hessle Audio]

10. Desert Sound Colony – Can Can Wingspan [On Loop]



LPs:



1. Shackleton & Vengeance Tenfold – Sferic Ghost Transmits [Honest Jons]

2. Differ-ent – It’s Good To Be Differ-Ent [Don’t Be Afraid]

3. Minor Science – Second Language [AD93]

FM Pause

EPs/Tracks:

1. qwqwqwqwa – Low Priority [Grid Records]

2. Efkaes & Hermann Eff – Heeme [Self released]

3. DJ Yum Yum – Decisions [PH17]

4. Kercha – Hold the Breath [DNO Records]

5. Cassius Select – RSN [Self Released]

6. V.A. – Row Various Part II [ROW Records]

7. Tinkah x KOFI – HFATIAW [Local Knowledge]

8. Porter Brook – True Belief [Groundwork]

9. Dubplanet X – Takt [OBRIY]

10. Funkycan – Kickloch (Ziehjonge Version) [Tax Free]

LPs:

1. Isabassi- 789 [Kinship]

2. John Glacier – Shiloh: Lost For Words [Plz Make It Ruins LTD]

3. Tibia – CARE [Man Band]

Kapnos

EPs/Tracks:

1. Beau Didier – Magalenha [BEAU]

2. Alarico – Boya EP [Mutal Rytm]

3. Boriqua Tribez – Punto (Stanny Franssen Remix) [Genetic Recordings]

4. Rene Wise – Knock Motion EP [Blueprint]

5. Ignition Technician – Unlimited Edition EP [Core]

6. Flits – Kryo EP [FLITS]

7. RUIZ OSC1 – Garabatos [bcco]

8. Samuel L. – Let’s Get Lost EP [Cosmic ID]

9. P.Vanillaboy – Many Me EP [Goddess Music]

10. MCR-T – 25:8 [bcco]

LPs:

1. Barker – Utility [Ostgut Ton]

2. Talisman – Percussion Part 3 [Talisman]

3. War – Platinum Jazz [Blue Note]

Thugwidow

EPs/Tracks:



1. Forest Drive West – Creeper [Ilian Tape]

2. Basic Rhythm – Cool Down The Dance [Self Released]

3. Harmony – Just Lsten / Starz [Deep Jungle]

4. Ravetrx – Tribe Sequence [Hooversound]

5. Girlpool – Chinatown [Witchita]

6. Filter Dread – Space Beams EP [Sneaker Social Club]

7. Kessler – Endless [Shall Not Fade]

8. Witch Fever – Congregation [Music For Nations]

9. Denham Audio – Thirty Eight Snub [Club Glow]

10. Manifesto – Leviathan EP [Cheeky Music Group]



LPs:



1. Salvation Lies Within – Empire Of Light [Small Town Records]

2. Behemoth – Evangelion [Mystic Production]

3. Bleached – Welcome The Worms [Dead Oceans]