Amy Dabbs (Foto: Presse)

Seit ihrem Debüt Girl Like Me auf Distant Horizons steht der Sound von Amy Dabbs für wuchtige Perkussion auf dichten Bassspuren. Nicht nur House, auch Jungle, Breakbeats und Funk beherrscht und verarbeitet die Produzentin in ihrer fröhlichen Tanzmusik. Ein breiter Horizont, den Amy Dabbs schon in ihrer Kindheit kennenlernt: Die Londonerin wächst als Tochter eines Northern Soul-DJs zwischen Ska-, Funk und Motown-Platten auf.

Anhand scharfer Genregrenzen verläuft auch Track „Baddest Gal” nicht, der demnächst auf gleichnamiger EP bei Low Battery erscheint. Gebrochene Beats legen los, bald eingebettet auf Synthesizer-Pads, die aus Dabbs’ mutmaßlichem Lieblingsinstrument Juno 106 stammen. Charakteristisch für die Newcomerin Dabbs ist auch die Kombination von knapp geschnittenem Percussion-Sample auf dichten Bassmelodien. Auch mehrere Vocals rufen in die zerschnittene Tanznummer. Das Ergebnis: nervöser Breakbeat mit Jungle-Note als auch irgendwie zurückgelehnter House.

Hört in unsere exklusive Premiere:

Baddest Gal

1 Don’t Go

2 No You

3 Baddest Gal

4 Your Move

Veröffentlichung

26. August 2022

Format

Digital, Vinyl