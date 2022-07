Paul Ryder (Foto: Paul Husband)

Paul Ryder, Bassist der Band Happy Mondays, ist am 15. Juli 2022 im Alter von 58 Jahren überraschend verstorben. Paul Ryder wurde am Freitagmorgen tot in seiner Wohnung aufgefunden. Am Abend hätte die Band auf dem Kubix Festival in Sunderland auftreten sollen. Die Ursachen von Ryders Ablebens sind öffentlich noch unbekannt.

Gemeinsam mit seinem Bruder und Frontsänger der Band Shaun Ryder war er seit Gründung der Happy Mondays im Jahr 1980 fester Bestandteil der Gruppe. Das Bass-Spielen habe er sich im Zuge der Entstehung der Band selbst beigebracht, sagte er später in einem Interview.

Die Happy Mondays gehören zu den zentralen Acts des sogenannten Manchester Rave. Das Genre entstand, als eine Reihe von Indie-Bands mit ihren Mitteln – Gitarre, Bass und Schlagzeug statt Synthesizer und Drumcomputer – auf die Acid-House-Revolution reagierten. Zu ihren größten Hits gehören „24 Hour Party People”, „Step On” oder „Hallelujah”, zu dem Paul Oakenfold und Andrew Weatherall einen Remix produzierten.

Mitgewirkt hat Paul Ryder an fast allen Produktionen der Band. Davon ausgenommen ist das Comeback-Album Uncle Dysfunktional aus dem Jahr 2007, da er im selben Jahr die Gruppe Big Arm ins Leben rief, die jedoch nur eine einzige LP veröffentlichte. 2012 trat er wieder den Happy Mondays bei und tourte bis zuletzt gemeinsam mit der britischen Band, die mit ihrem psychedelische Sound einen Fixpunkt in der Ravekultur von Manchester bildet.