Juliana Huxtable (Foto: Presse)

Am 28. Mai habt ihr die Möglichkeit, beim Soft Planet im Frankfurter Zoom-Club ein facettenreiches Programm zu erleben. Mit dabei sind Belia Winnewisser & Subrihanna (live a/v), DJ Slyngshot, Helena Hauff, Joy Orbison, Juliana Huxtable, LYZZA (live), Marcel Dettmann, n9oc, Nicolas Lutz, Quest b2b Christian AB, Sedef Adasi, Shannen SP, upsammy, Vaahzer und Vlada.

Der Zoom-Club ist bereits im Januar in die Räumlichkeiten des ehemaligen Techno-Clubs Cocoon gezogen, der 2004 von Sven Väth gegründet und 2012 wieder geschlossen wurde.

Die Veranstaltung wird zwar digital von EOS Radio übertragen, wenn ihr aber live in Frankfurt dabei sein wollt, habt ihr hier die Chance, 2×2 Tickets für das Soft Planet am 28. Mai 2022 zu gewinnen. Schickt uns zur Teilnahme am Gewinnspiel bis zum 25. Mai 2022 eine Mail mit dem Betreff PLANETSOFT, eurem vollen Namen und dem vollen Namen eurer Begleitung an gewinnen@groove.de!

Groove präsentiert: Soft Planet



28. Mai 2022

Tickets: ab 32€

Zoom Club Carl-Benz-Straße 21

60386 Frankfurt am Main