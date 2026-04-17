Nation of Gondwana 2026: Line-up-Bekanntgabe, wir verlosen Tickets!

Die Nation of Gondwana bittet natürlich auch dieses Jahr zum Tanz. Alle Freigeister und Eskapist:innen haben dieses Jahr vom 16. bis 19. Juli 2026 die Chance, mit ihren Lieblings-Acts auf dem Acker in Grünefeld zu feiern – und das länger als sonst: Der Startschuss fällt in diesem Jahr schon am Donnerstag auf zwei Bühnen, das Gelände öffnet dann ab 16 Uhr. Auch am Freitag gibt es anders als bislang mehr Rave fürs Geld: Der Wiese-Floor öffnet in der Nacht und bietet ein paar Stunden Techno, sodass sich die Zeit bis zur Eröffnungszeremonie idealerweise leichter überbrücken lässt.

Das fast komplette Line-up ist gespickt mit Hochkarätern, die das Mehr an Slots zu füllen wissen: Nach Grünefeld kommen unter anderem Avalon Emerson, Barbara Preisinger, Dasha Rush, Erobique (live), Portable (live), Prosumer, Robert Hood und liebgewonnene Inventar-Acts wie Rødhåd oder Sven Dohse.

Mit der Line-up-Bekanntgabe kosten die Tickets knapp 250 Euro, also zehn Euro mehr als im Vorjahr für ein längeres Festival. Alternativ zum regulären Ticket kommt die Nation Jungraver:innen bis 24 Jahren mit einem Eintrittspreis von knapp 200 Euro entgegen. Personen mit Schwerbehindertenausweis B bekommen ein zweites, kostenloses Ticket für ihre Begleitung.

Wie die Nation letztes auf der Lichtung in Grünefeld war, lest ihr in unserem Nachbericht.

Zum Schluss das Allerbeste: Wir verlosen 2×2 Tickets! Schickt uns bis zum 28. April eine E-Mail mit dem Betreff NoG26, eurem vollen Namen und dem vollen Namen eurer Begleitung an gewinnen@groove.de.

Poster: Bárbara Acevedo Strange

Nation of Gondwana 2026

16. bis 19. Juli 2026

Grünefeld bei Nauen, Brandenburg

Tickets: ab 249,90 Euro