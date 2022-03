Trackpremiere: Priori – Winged (Aurora Halal Remix)

Aurora Halal (Foto: Presse)

Bereits im November letzten Jahres veröffentlichte Francis Latreille alias Priori sein zweites Album Your Own Power über das von ihm mitbegründete Label NAFF. Im Kontrast zum Erstling sind die Produktionen auf dem aktuellen Werk nachdenklicher, jedoch ebenso intensiv gehalten und betonen die musikalisch-kontemplative Seite des gebürtigen Kanadiers. Zur Abrundung des Releases erscheint nun im März eine fünf-Track-starke Remix-EP, auf der sich ein hochkarätiges Line-up die Klinke in die Hand gibt. So knüpfen sich Donato Dozzy, DJ Python, Bambounou und Aurora Halal drei Songs vom Album vor und versehen diese mit einer oftmals deutlich tanzbareren eigenen Note.

Die Wahl-New-Yorkerin Aurora Halal bearbeitet den Opener „Winged” und beschenkt die gleißenden Synth-Eskapaden mit einer wohldosierten Bassline. Aus den fast schon poppigen Klängen des Originals werden melancholische Highlights herausgearbeitet, die sich nachdenklich am die Rhythmusgruppe schmiegen und mit voranschreitender Zeit verspielt intensivieren. Aurora Halal gelingt es mit Bravour, das Mysteriöse auf den lichtdurchfluteten Dancelfoor zu hieven, ohne dem Original dabei die Flügel zu stutzen.

Priori – Your Own Power Remixes

A1. Winged (Donato Dozzy Remix)

A2. Winged (Aurora Halal Remix)

A3. Oyl (DJ Phyton Remix)

B1. 2-9-1 (Bambounou Remix)

B2. Winged (Priori Rezone)

Format: Digital/Vinyl

VÖ: 18.03.2022