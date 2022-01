Massiande (Foto: Presse)

Der chilenische Produzent Massiande kehrt am 4. Februar mit einer Platte auf Phonicas Label-Familie zurück: Seine neue Through The Walls-EP landet dieses Mal auf dem Deep-House-orientierten Karakul-Imprint des britischen Labels.

Massiande wurde 1988 in Santiago, Chile, geboren. Seine Familie stammt allerdings aus den Niederlanden, die meiste Zeit seines Lebens wurde er aber an der Seite von US-Amerikaner*innen sozialisiert. Für Massiande haben all diese globalen Einflüsse einen großen Einfluss darauf, wie er Musik wahrnimmt und lebt. Aufgewachsen als leidenschaftlicher Soul-, Jazz- und Disco-Liebhaber wendete er sich dem House auf eine Weise zu, die die Wurzeln dieser Genres mit elektronischen Experimenten verbindet.

Aufzulegen begann er schon 2007, paar Jahren später entdeckte er die Musikproduktion für sich, und 2013 erschien sein Debütalbum Heart Rushed Love über das deutsche Label Housewax. 2015 folgte die Veröffentlichung von „Stand” auf MOS Recordings. Seine konzeptionelle Freedom-EP auf Phonica und der Yesterday, Today, Forever-EP auf Jimpster’s Freerange fanden schließlich Anklang bei einem breiteren Publikum.

Im Built-Up von „Dub At The Beach“ führt ein behutsames Beatpattern, das von rauschenden Dub-Synths untermalt wird, durch das melancholisch angehauchte Stück. Die stimmungsvolle Melodie in der Mitte des Tracks wirkt erhellend und regt zum träumerischen Tanzen an und dies, wie es der Titel des Tracks andeutet, als befände man sich an einem Strand und lässt dabei den Blick über ein nebelbehangenes Ufer schweifen.

Tracklist:

A1. Through The Walls

A2. Dub At The Beach

B1. I Remember When I First Met You

B2. New Life

VÖ: 04.02.2022

Format: Digital/ Vinyl