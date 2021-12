Jamie Jones und Loco Dice (Foto: Presse)

Am 18. November 2021 gab Beatport die Zusammenarbeit mit Microsoft Surface bekannt, um Musiker*innen auf der ganzen Welt mit den neuesten Technologieprodukten und Dienstleistungen zu verbinden. Gemeinsam wird ein neuer Party-Modus gestartet, der nahtlos in die DJ-Web-App-Streaming-Plattform von Beatport mit dem Microsoft-Surface-Programm integriert ist. Diese Verbindung beider Dienste ermöglicht bis zu vier DJs an verschiedenen Orten gemeinsam an Echtzeit-Sets zu arbeiten. Der Party-Modus wird Anfang 2022 erhältlich sein.

Für die Erscheinung des neuen Features ist am 2. Dezember auf der Art Basel ein Launch-Event vorgesehen. Beatport Link und Surface werden Jamie Jones in Miami und Loco Dice in Berlin miteinander verbinden, um das weltweit erste Remote-Back-to-Back-Set auf der Beatport-DJ-App zu spielen. Die Veranstaltung in Miami findet im 1 Beach Club statt, und in Berlin wird Loco Dice im Watergate auflegen.

Ein Großteil des Programms wird online gehostet und für ein Live-Publikum gestreamt. 2022 wird es eine zweite Originals²-Academy geben, in deren Mittelpunkt ein Remix-Wettbewerb stehen wird, für den aufstrebende Talente aus aller Welt gesucht werden.