Shinedoe (Foto: Presse)

In welcher Phase befand sich Shinedoe, als sie 2006 für die GROOVE Charts kuratierte? Sie brachte unter anderem ihre erste LP Sound Travelling heraus, die auch in diesen Charts vertreten ist. Ihr 2004 gegründetes Label Intacto veröffentlichte unermüdlich neue Platten, und Shinedoe tourte vorwiegend durch Belgien, Niederlande, Spanien und Deutschland, um wenig später auch die renommiertesten Bühnen der Welt zu bespielen.

Die Charts beginnen mit ihrer eigenen, bereits erwähnten LP Sound Travelling, eine facettenreiche Platte, die sich zwischen House und Minimal-Techno im Detroit-Stil bewegt. Damit hängt die Latte bereits hoch. Daran anknüpfend setzt Shinedoe Âmes „Sleepy Hollow” auf den neunten Platz. Die lo-fi-Version des Tracks schreitet in gemäßigtem Tempo fort, bekommt jedoch durch eine tiefe Bassline den perfekten Antrieb. Derselben stampfenden Stimmung folgend, befindet sich Anton Pieetes „Between Two Walls (2000 And One Rmx)” auf Platz sieben. Weiter oben in dem Chart folgt „School” von Robert Hood, ein schwungvoller Track mit einem ansteckenden Vocal-Snippet, das die ganzen sechs Minuten über mitschwingt. Dieser Schwung bleibt mit „Fantomas” von Patrice Bäumel ohne Zweifel bestehen, denn er lässt vermuten, dass das Stück damals ein wahrhafter Tanzflächen-Banger war. Platz 4 belegt „Twisted” von Deetron, ein gesetzter Tech-House-Track, der durch eine monotone Acidline aufgepeppt wird. Martin Buttrichs „Full Clip” belegt Shinedoes Platz 3, der sich als ein weiterer, zweifellos voluminöser Dancefloor-Liebling der nuller Jahre verorten lässt. Schließlich lässt das Stück sich mit einem pulsierenden Orchester-Sample nicht lumpen. Somit reiht sich auch die erste Platzierung, Audions „Mouth to Mouth”, perfekt in Shinedoes’ Auswahl ein. Die Nummer war in der Mitte der 2000er ein sehr beliebter Track. Und durch die dubbige und treibende Discokick findet das Tech-House-Stück heutzutage sicherlich immer noch großen Anklang.

Diese und viele weitere DJ-Charts findet ihr in der GROOVE AUSGABE #103 oder in unserem Heft-Archiv.