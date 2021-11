PTU (Foto: Facebook)

Die EP NIX001 auf dem neu ins Leben gerufenen Label NIX erscheint am 26. November. Der erste der beiden Tracks ist aus der Zusammenarbeit des Labelgründers Árni mit dem isländischen Synth-Disco-Producer Hermigervill entstanden. Der abstrakt anmutende Track bildet durch perkussive Sequenzen, ein durchgängiges Vocal und Bassgeräusche fragmentierte Soundscapes.

Einen abwechslungsreichen Kontrast dazu bildet der technoide Remix mit striktem Metrum des russischen Duos PTU. Alina Izolenta und Kamil Ea, die das Duo bilden, komponieren elektronische Musik, die zwischen Techno, experimentellen Ansätzen und Sounddesign einzuordnen ist. Mit den LPs Broken Clock Is Right Twice A Day (2017) und Am I Who I Am (2019), die auf Nina Kraviz’ ТРИП-Label erschienen sind, hat sich das Duo ein gewisses Renommee aufgebaut.

Der Track zeichnet sich durch seine sehr unterschiedlichen Parts, welchen entweder ein gebrochener oder ein Four-to-the-floor-Bassdrum-Rhythmus zugrunde liegt, aus. Die Soundkulisse in der Mitte des Tracks könnte für einen Rave in einem riesigen Warehouse herhalten. In den darauffolgenden Zwischenteilen des Stücks wird diese durch psychedelische Geräusche untermalt. Das ist trippiger Industrial-Warehouse-Techno, bei dem einstige Rave-Erfahrungen unter dem Einfluss von Psychedelika wieder ins Bewusstsein zurückkehren.

Á&H – NIX001

A. Gott (Original)

B. Gott (PTU Remix)

VÖ: 26.11.2021

Format: Digital/Vinyl