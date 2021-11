Kevin Saunderson (Foto: Presse)

Zu Beginn der Detroit-Techno-Zeiten während der Achtziger gehörte Kevin Saunderson zu den Pionieren dieser Musik. Im Vergleich zu den anderen beiden Mitgliedern der Belleville Three, Juan Atkins und Derrick May, wurde er zum Botschafter der Musik, weil er den rauen Sound Detroits mit einer eher taktilen, poporientierten Sensibilität verband. In seinen energiegeladenen, temperamentvollen und wirkungsvollen DJ-Sets transportiert er den Detroit Sound.

Vier Alben veröffentlichte er als Inner City mit wechselnden Partner*innen, eines als The Reese Project und Heavenly unter dem Namen E-Dancer. Parallel zu seinen Erfolgen als Produzent gründete Saunderson sein eigenes Plattenlabel KMS, das seit mehr als 30 Jahren immer wieder interessante Künstler wie Blake Baxter, Chez Damier oder Derrick Carter an die Oberfläche brachte.

In Saundersons Charts von 1996 erleben wir seinen ganz eigenen Groove – verschiedene Facetten des Detroit Sounds mit Einflüssen aus Soul und Funk. Dazu kommen auch längere Stücke an die zehn Minuten und natürlich smoothe Vocals, die nicht eintönig wirken, sondern immer wieder Überraschungen mitbringen. Der Pop Song „Do Me Right” unter seinem Alias Inner City bildet mit seinem heutigen Kultstatus das Highlight.

Diese und viele weitere DJ-Charts findet ihr in der GROOVE-Ausgabe #42 oder in unserem Heft-Archiv.