Volvox (Foto: Presse)

Arina Paoletti begeistert schon seit 2006 unter den Pseudonym Volvox ihre Anhänger*innen mit harten Techno- und Acidsets. Die ursprünglich aus Brasilien stammende DJ lebt seit 2011 in New York und ist Resident im Bossa Nova Civic Club – dem Underground-Hotspot für derbe Acid-House-Partys an der US-amerikanischen Ostküste. Nach einem Beitrag zum Vatican-Shadow-Mix auf Ostgut Ton von 2019 veröffentlicht sie nun einen weiteren Track auf dem georgischen Label Murder Tbilisi. Und der hat es in sich.

Man wird, wie erwartet, mit einer harten Kick empfangen, auf die schnell verschleierte Vocals in einem angenehmen Loop aufspringen. Volvox gelingt es einen vorantreibenden Sound zu kreieren, welcher auch dunkle und dominante Signale setzt. Die Platzierung der Drums, das Timing vom Bass und die wiederkehrende Kick fühlen sich schlichtweg großartig an. Schnell kommt der Gedanke an lange Nächte auf, während man, getragen von dem Song, in eine Art Trance fällt und in einem dunklen, Energie-geladenen Club vor sich hin tanzt. Eine kurz gehaltene Unterbrechung mit einem Ruhepunkt zerstört keinesfalls diese Spannung, sondern steigert die Neugierde auf mehr. So wird uns ein gradliniger Track serviert, der zeitlich nicht besser zur Wiedereröffnung der Clubs passen könnte.

Murder 03 – Various Artists

A1. Soft Crash – Dressed To Kill

A2. Silent Servant – Slasher

A3. Puritan – Over Sanctuary

–

B1. Volvox – Visions

B2. Restive Plaggona – How Deep The Rabbit Hole Goes

B3. OTHR – Severed

Format: Vinyl/Digital

VÖ: 22.10.2021