In der neuen englischsprachigen Ausgabe des Electronic Beats Podcast spricht Moderator Jakob Töne mit Gaspard Augé. Als Teil des Duos Justice vereinten sie Rock und Rave Mitte der Zweitausender und mit den Hits aus seinem Solo-Debütalbum Escapades prägte Gaspard Augé eine ganze Generation.

In dieser Ausgabe verrät er die filmischen Inspirationen hinter den epischen Sounds auf Escapades, wie es war, das Album in dem legendären Pariser Studio Enterprise und Motorbass Studios, der frühere Wohnsitz von Philippe Zdar von Cassius, aufzunehmen. Außerdem redet er über seine prägenden Jahre, in denen er das wegweisende Ed Banger Imprint mit Freunden und Kollaborateuren schuf. Darunter So Me, SebastiAn, Mr. Oizo und DJ Mehdi.