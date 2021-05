Delano Smith (Foto: Marie Staggat)

Under the Bridge heißt der dritte Release des Labels Infolines aus Detroit, für den ADMN, Mister Joshooa, RVP (Remote Viewing Party) und der Techno-Pionier Delano Smith verantwortlich sind. ADMN taucht in der Musikwelt Detroits an vielen Stellen auf. Neben seiner Tätigkeit als Labelboss von Infolines arbeitete er unter anderem für die Allure Sound Studios und half bei der Entstehung von Eminems Album Recovery. Außerdem ist er nicht nur Resident-DJ im Detroiter Club TV Lounge, sondern auch noch in seinem zweiten Beruf als Netzwerktechniker tätig. Mister Joshooa, der auch aus Motown, wie Detroit auch genannt wird, stammt, ist ebenso wie ADMN und RVP Resident in der TV Lounge, und seine Musik erschien schon auf Carl Craigs Label Planet E.

Für den Remix von „LFOs are Tight” holen sich ADMN und Mister Joshooa keinen Geringeren als Delano Smith ins Boot. Um den Stellenwert und seinen Einfluss in der Gestaltung der Techno-Musik, wie wir sie heute kennen, zu charakterisieren, reicht es, einen Mitbegründer des Detroit-Techno zu zitieren: „Without Delano there would be no Derrick”, erklärt niemand anders als Derrick May. Man möchte sich also gar nicht ausmalen, wie die Musik, die uns bewegt, ohne Delano Smith klingen würde. Jedenfalls ist sicher, dass er mit seinem Remix auf Infolines ein weiteres Original liefert.

Der Track ist geprägt von einer treibenden Kraft, die unterstützt von hypnotischen Synths eine wunderbare Harmonie bildet. Die klar definierte Struktur scheint einfach, ist aber wirksam. Für den Groove kommen Beatbox-ähnliche Samples dazu, begleitet von einer Stimme, die wiederholt „You wanted to scare me?” in den Äther fragt. Darauf könnte man nur höflich verneinen und anmerken, dass man die Klänge von Delano Smith anhören und genießen möchte.

Under The Bridge

A1. ADMN, Mister Joshooa – LFOs are Tight (Original Mix)

A2. ADMN, Mister Joshooa – LFOs are Tight (Delano Smith Remix)

B1. ADMN – Technology is Creepy

B2. RVP (Remote Viewing Party) – Pink Panther (Original Mix)

Format: Digital/Vinyl

VÖ: 28.05.2021