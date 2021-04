Freek Boon alias MONOMINDED (Foto: Florian Naumilkat)

Es ist eine gute Zeit für junge Labels. Um die Abstinenz vom Dancefloor zu kompensieren, stürzt sich die gesamte Szene-Gemeinschaft eben auf die pure Musik. Und da kann es kaum Überfluss geben. Ob Clubmusik für die Nostalgie oder experimentelle Ambient-Erlebnisse für die ruhige Home-Listening-Session: den Produzent*innen sind zur Zeit keine Grenzen gesetzt.

Das Imprint Laib Und Seele Records wurde noch kurz vor Corona von drei Freunden aus London und Berlin gegründet. Inzwischen zählt der Katalog bereits sieben Releases. Als achter erscheint nun die erste LP des niederländischen Künstlers MONOMINDED auf LUS – und damit, trotz überlasteter Presswerke, auch der erste Release auf Vinyl.

Freek Boon alias MONOMINDED aus Rotterdam produziert seine Musik auf einem analogen Modular-Synth-Set-Up und tritt damit auch als Live-Act auf. Nach ein paar kleineren Releases präsentiert er auf Laib Und Seele Records sein Debütalbum Observer.

Der Track „And Off…” gehört eindeutig in die Kategorie purer Dancefloor-Action. Nach einem kurzen Intro legt sich schnell eine dumpfe Kickdrum unter einen trancigen Drive. Im Hintergrund spülen klickende, undefinierbare Soundflächen an und wieder ab. Eine trippige Synth-Line baut sich immer mehr auf, bis sie irgendwann von langen, schweifenden, fast kreischenden Pads übertönt wird. Etwa zur Mitte setzt „And Off…” eine Zäsur, die Kickdrum verschwindet, die Spuren verschwimmen. Mystisch zischt es im Hintergrund. Dann, für den Bruchteil einer Sekunde: Stille. Die Kickdrum legt wieder los und es geht wieder kompromisslos nach vorne. Die Atmosphäre: düster und energetisch, der Raum: schwarz und aus Beton.

Observer (Laib Und Seele)

1. Savour This

2. Coldwave

3. Below The Calm

4. From Here On Out

5. And Off…

6. Larger You



Format: 12″/Digital

VÖ: 16.04.2021